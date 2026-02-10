Ribery negli Epstein files? Il suo avvocato: “Fake news che ledono dignità”

Nelle scorse ore tra i migliaia di nomi emersi negli Epstein files è emerso anche quello di Franck Ribery. L'ex calciatore viola sarebbe citato sei volte nei file resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In particolare in dichiarazioni attribuite a terzi che menzionano episodi di violenza e presunti legami con reti di prostituzione.