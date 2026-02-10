Nelle scorse ore tra i migliaia di nomi emersi negli Epstein files è emerso anche quello di Franck Ribery. L'ex calciatore viola sarebbe citato sei volte nei file resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In particolare in dichiarazioni attribuite a terzi che menzionano episodi di violenza e presunti legami con reti di prostituzione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ribery negli Epstein files? Il suo avvocato: “Fake news che ledono dignità”
altre news
Ribery negli Epstein files? Il suo avvocato: “Fake news che ledono dignità”
Ribery tra i nomi che emergono dagli Epstein files? Il legale minaccia: "perseguiremo i responsabili di queste notizie false"
L'avvocato dell'ex fuoriclasse francese ha reagito con decisione alla pubblicazione di questi documenti, nell’ambito dell’inchiesta attorno a Jeffrey Epstein:
È una fake news! Interverrò già da domani in qualità di legale di Franck Ribéry e intraprenderò tutte le azioni penali necessarie per perseguire i responsabili di queste notizie false, che ledono la dignità del mio cliente e della sua famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA