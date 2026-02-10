L'ex Fiorentina, oggi pilastro del Cagliari, Yerry Mina potrebbe saltare molte partite da qui al termine della stagione. E c'è chi parla addirittura di Mondiale a rischio per il colombiano. Ma andiamo con ordine. Pare che il centrale sudamericano soffra, infatti, di un problema al ginocchio che lo sta limitando parecchio.
Ex viola: Mina, il ginocchio dà problemi. Possibile lungo stop per il colombiano
Il centrale del Cagliari potrebbe fermarsi
Proprio per questo il difensore non aveva preso parte all'ultima trasferta della compagine sarda, a Roma contro i giallorossi. Mina si sta portando dietro da mesi un fastidio piuttosto serio che sembrerebbe essere peggiorato nelle ultime settimane e che sta mettendo a rischio anche la sua presenza al prossimo Mondiale, come stanno riportando appunto alcuni media colombiani. Di sicuro un problema non da poco nella corsa salvezza per Fabio Pisacane.
