Ex viola: Mina, il ginocchio dà problemi. Possibile lungo stop per il colombiano

L'ex Fiorentina, oggi pilastro del Cagliari, Yerry Mina potrebbe saltare molte partite da qui al termine della stagione. E c'è chi parla addirittura di Mondiale a rischio per il colombiano. Ma andiamo con ordine. Pare che il centrale sudamericano soffra, infatti, di un problema al ginocchio che lo sta limitando parecchio.

Proprio per questo il difensore non aveva preso parte all'ultima trasferta della compagine sarda, a Roma contro i giallorossi. Mina si sta portando dietro da mesi un fastidio piuttosto serio che sembrerebbe essere peggiorato nelle ultime settimane e che sta mettendo a rischio anche la sua presenza al prossimo Mondiale, come stanno riportando appunto alcuni media colombiani. Di sicuro un problema non da poco nella corsa salvezza per Fabio Pisacane.