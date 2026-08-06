Guillermo Trama: "In un 4-3-3 con le ali Mastantuono gioca a destra in maniera naturale". L'opinione di chi ha visto la sua versione migliore
VIDEO Gazzetta - Mastantuono, che colpo! Tutto sul nuovo gioiello viola
Il giornalista argentino Guillermo Trama ha parlato a Radio Bruno del nuovo acquisto della Fiorentina Franco Mastantuono:
Mastantuono è stato sempre il migliore fin da piccolo, era fisso in Nazionale fino all'Under 17, quello che faceva la differenza. Ha esordito al River ad appena 16 anni. Nel calcio argentino c'è più libertà, calcia le punizioni, parte alto a destra e si accentra. In un 4-3-3 con le ali gioca a destra in maniera naturale, poi può fare l'esterno in un centrocampo a quattro e il trequartista in un sistema con soli interni. Sulla trequarti può fare tutto all'occorrenza.
Nel calcio italiano?
Credo che la Serie A sia un passaggio necessario prima di tornare al Real Madrid, forse lo doveva fare addirittura un anno fa, perché il vostro calcio è più vicino al nostro rispetto a quello spagnolo. La pressione in Italia è diversa, c'è più passione, un po' come al Monumental, lo stadio del River. Al Bernabeu invece stanno tutti in silenzio e al primo errore ti criticano.
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