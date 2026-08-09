Obodo avrebbe potuto vivere una carriera da star, ma è stato tartassato dagli infortuni. E anche fuori dal campo non è che siano mancati episodi da film...
VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"
Meteore viola: Obodo
Una parentesi viola in una carriera molto legata all'Italia, ma anche costellata di dolori, difficoltà ed episodi da film d'azione: questo è stato il Christian Obodo calciatore, gregario della prima Fiorentina in Serie A post fallimento dopo aver perso lo spareggio interdivisionale proprio contro i gigliati da giocatore del Perugia. In questa puntata di Meteore Viola ripercorriamo la sua storia con le sue stesse parole, rilasciate recentemente a La Gazzetta dello Sport, e scopriamo che fine ha fatto al giorno d'oggi.
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