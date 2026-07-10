Gosens è stato, e fino a prova contraria è ancora, uno dei giocatori di maggior carisma nella Fiorentina. Perché è tra i partenti?

Federico Targetti Caporedattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 13:28)

This is the end... forse. Perché se rigore è quando arbitro fischia, cessione è quando comunicato esce. Fino ad allora Robin Gosens sarà un giocatore della Fiorentina, uno dei più amati e rispettati per la sua abilità in campo e profondità fuori. Eppure le ultime notizie, giunte da più fonti, parlano di una non convocazione per il ritiro pre-stagionale al Viola Park dovuta a motivazioni di mercato. Sul giocatore ci sarebbe lo Schalke 04 tornato in Bundesliga, ma non solo. Quali sono le ragioni di questo allontanamento?

Le avance respinte — Nelle ultime sessioni di mercato, sia quella estiva, sia quella invernale 2025/26, Gosens è stato oggetto di proposte allettanti: prima si è fatta avanti l'Atalanta, che ha ricevuto un secco no dalla Fiorentina, poi è stato il turno degli inglesi del Nottingham Forest, la cui offerta è stata garbatamente declinata dal tedesco desideroso di non abbandonare i viola in una fase delicatissima della stagione poi chiusa con la salvezza.

Le ragioni del distacco — Ecco, la stagione. Gosens non ha avuto un 2025/26 all'altezza dell'annata precedente, al pari e forse più di tanti suoi compagni. Pur mettendo a referto 4 reti e 3 assist complessivi, Robin, 32 anni da poco compiuti, ha saltato ben 12 partite per infortunio tra campionato e Conference League. Un po' troppe per continuare a puntare su di lui come titolare, forse? Le ragioni legate alla tenuta fisica, abbinate ai 3,7 milioni lordi (intorno ai 2 netti) di ingaggio percepito, sarebbero di per sé comprensibili, ma c'è di più.

Questa che comincia è, sarebbe, la terza stagione di Gosens in viola: in entrambe le prime due, con Palladino e con Pioli, il modulo di partenza era quello a lui più congeniale, ovvero il 3-4-2-1, che gli dà la possibilità di battere tutta la fascia e sfruttare le sue doti di inserimento sul secondo palo. Poi, sia nel primo, sia nel secondo anno, Palladino e Vanoli hanno modificato l'assetto passando al 4-2-3-1 e al 4-3-3, ma sono state decisioni successive, alle quali Gosens si è adattato per il bene della squadra. Quest'anno, invece, con Grosso si parte fin dall'inizio da una difesa a quattro: allora è chiaro che, per quanto il tedesco sia in grado di interpretarla, in fase di pianificazione e costruzione della nuova rosa, è semplice mettere insieme tutte queste motivazioni e tendere l'orecchio verso le opportunità che il mercato può offrire. Sia per Gosens, sia per il possibile nuovo terzino sinistro della Fiorentina (Valdepenas del Real Madrid, Oso del Siviglia o chi per loro)