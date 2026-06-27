Che fine ha fatto? Vryzas e quel 2004 da eroe: è appena tornato in sella come ds

A volte certi giocatori entrano in periodi in cui sono in qualche modo baciati dalla sorte. È senza dubbio il caso di Zisis Vryzas, attaccante greco scelto dalla Fiorentina per affrontare la Serie B 2003/2004, nella stagione precedente il ritorno in Serie A, un traguardo che l'ex Perugia non celebrerà coi compagni perché impegnato nella costruzione di un'impresa di ben altra portata, ma al raggiungimento del quale ha dato il suo importante, seppur sporadico, contributo. Ripercorriamo insieme la sua storia e vediamo che fine ha fatto oggi.