A volte certi giocatori entrano in periodi in cui sono in qualche modo baciati dalla sorte. È senza dubbio il caso di Zisis Vryzas, attaccante greco scelto dalla Fiorentina per affrontare la Serie B 2003/2004, nella stagione precedente il ritorno in Serie A, un traguardo che l'ex Perugia non celebrerà coi compagni perché impegnato nella costruzione di un'impresa di ben altra portata, ma al raggiungimento del quale ha dato il suo importante, seppur sporadico, contributo. Ripercorriamo insieme la sua storia e vediamo che fine ha fatto oggi.
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Che fine ha fatto? Vryzas e quel 2004 da eroe: è appena tornato in sella come ds
Vryzas saltò il doppio spareggio contro il Perugia, deciso da Fantini, per giocare un ruolo in una delle imprese più famose della storia del calcio, la vittoria della Grecia a Euro 2004: senza di lui, forse, nessuna di queste cose sarebbe accaduta