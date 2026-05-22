Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara da ex contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Palladino emozionato: “Bello essere di nuovo qui, menomale non ci giochiamo nulla”
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Palladino emozionato: “Bello essere di nuovo qui, menomale non ci giochiamo nulla”
Palladino torna a Firenze e non nasconde l'emozione di rientrare al Franchi e calcare il terreno di gioco e l'area tecnica
Sono stato bene qua, era quasi destino che l'ultima giornata fosse qui. Ho bellissimi ricordi, per fortuna non ci giochiamo nulla e abbiamo raggiunto i rispettivi traguardi. Bella sensazione essere di nuovo qua, mi emoziona.
Stagione—
Abbiamo fatto una bella rimonta, abbiamo riacceso il sangue di questa città e raggiunto l'Europa, che è dove merita di stare l'Atalanta, come dicono nove degli ultimi dieci anni. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto insieme a squadra e società.
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