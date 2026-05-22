Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima dell'ultima di campionato contro l'Atalanta:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Spiace aver avuto poco Kean, vi spiego la decisione su di lui”
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Vanoli: “Spiace aver avuto poco Kean, vi spiego la decisione su di lui”
Vanoli analizza il lavoro fatto e il raggiungimento del suo obiettivo prima di chiudere la stagione contro l'Atalanta
Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, che rispecchia i nostri valori. I numeri riflettono il lavoro che ho fatto con questo gruppo, grandi uomini nonostante gli errori fatti in avvio. Sapevamo quanto valeva contro la Juventus per i nostri tifosi.
Gruppo—
Io cerco sempre di esaltare il gruppo, i centrocampisti sono cresciuti tanto, credo che Mandragora non abbia mai segnato tanto, Ndour è cresciuto molto... mi dispiace aver avuto poco il nostro bomber, Kean. La nostra decisione al raggiungimento della salvezza è stata quella di portare a termine il percorso di recupero.
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