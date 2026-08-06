L'intervento: "Si porti rispetto sia alla proprietà che ha teso la mano, sia a un uomo che evidentemente è stato ferito al punto tale che non se la sente"
VIDEO - Adani: "Il popolo fiorentino esige un sogno. Paratici lo ha concesso!"
Alberto Malusci, ex difensore viola, è stato ospite in studio a Radio Bruno:
L'anno scorso eravamo tutti contenti delle conferme e di quello che poteva essere il valore aggiunto dell'allenatore, ora invece siamo sorpresi perché pensavamo che prima di fare la squadra occorresse pensare alle cessioni. Ancora la squadra non è completa ma siamo a buon punto, Paratici sta facendo un lavoro straordinario.
Questione Antognoni
Quando si è fuori è difficile parlare, si tratta di persone e di ciò che è dentro di loro. Giancarlo e la sua famiglia sanno che non è la festa della proprietà ma quella della Fiorentina. Se lui è arrivato a tanto, un motivo ci deve essere. Quindi si porti rispetto sia alla proprietà che ha teso la mano, sia a un uomo che evidentemente è stato ferito al punto tale che non se la sente. Dalle sue parole mi sembra che il sipario sia chiuso, mi dispiace tanto perché resterà sempre la storia della Fiorentina.
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