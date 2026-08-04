Nuova avventura per Mohamed Salah. Dopo aver lasciato il Liverpool al termine di un'esperienza durata nove stagioni, l'attaccante egiziano è pronto a trasferirsi in Turchia da svincolato. La sua prossima squadra sarà il Trabzonspor, società dalla quale la Fiorentina ha prelevato Oulai nelle scorse settimane. Curiosità, ritroverà in rosa Stefan Savic, ex compagno di squadra alla Fiorentina. Lo conferma lo stesso club: Salah mercoledì (domani) arriverà all'Aeroporto Atatürk di Istanbul e poi sarà a Trabzon per firmare il contratto.

Su Instagram, il centrocampista viola Oulai ha apprezzato l'acquisto a effetto della sua ex squadra