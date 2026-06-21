Come riportato oggi da Violanews, l'ex collaboratore di Massimiliano Allegri e preparatore dei portieri Claudio Filippi farà parte dello staff tecnico della Fiorentina nella prossima stagione. Oltre a lui, però, entra a far parte del gruppo di lavoro dei gigliati anche un altro innesto, ovvero l'ex Milan Niccolò Orlandini che ricoprirà l'incarico di segretario del settore scouting. Lo riporta l'Ansa.
VIOLA NEWS news viola Altro ingaggio nello staff viola. Ecco chi è il nuovo segretario scouting
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Altro ingaggio nello staff viola. Ecco chi è il nuovo segretario scouting
Entra a far parte del gruppo di lavoro della Fiorentina anche un altro innesto, ovvero l'ex Milan Niccolò Orlandini, segretario del settore scouting.
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