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Altro ingaggio nello staff viola. Ecco chi è il nuovo segretario scouting

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Entra a far parte del gruppo di lavoro della Fiorentina anche un altro innesto, ovvero l'ex Milan Niccolò Orlandini, segretario del settore scouting.
Redazione VN

Come riportato oggi da Violanews, l'ex collaboratore di Massimiliano Allegri e preparatore dei portieri Claudio Filippi farà parte dello staff tecnico della Fiorentina nella prossima stagione. Oltre a lui, però, entra a far parte del gruppo di lavoro dei gigliati anche un altro innesto, ovvero l'ex Milan Niccolò Orlandini che ricoprirà l'incarico di segretario del settore scouting. Lo riporta l'Ansa.

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FLORENCE, ITALY - MAY 22: Alessandro Ferrari general manager of ACF Fiorentina and Fabio Paratici of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Atalanta BC at Artemio Franchi on May 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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