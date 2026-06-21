Il Comune di Fiesole si prepara a rimuovere i graffiti ultras dedicati alla Fiorentina comparsi in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. L’intervento interesserà il belvedere di San Francesco, la piazzola della Panchina degli Inglesi e il primo tratto di via Vecchia Fiesolana, con un costo stimato di circa 6mila euro.
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La decisione del Comune di Fiesole contro i graffiti dedicati alla Fiorentina
Il Comune di Fiesole si prepara a rimuovere i graffiti ultras dedicati alla Fiorentina comparsi in alcuni dei luoghi più suggestivi della città
Fiorentina—
Secondo quanto riportato da La Nazione, una ditta specializzata ha già effettuato i test preliminari, accertando che le scritte possono essere eliminate senza compromettere i muri in pietra, grazie all’utilizzo di tecnologie specifiche e poco invasive.
Graffiti—
Prima di avviare i lavori sarà però necessario ottenere il via libera della Soprintendenza. I tempi dell’operazione restano quindi da definire, mentre è già certo che la spesa per la bonifica sarà sostenuta dal Comune e quindi dai cittadini di Fiesole.
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