Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Piccoli deve fare proprio questo, segnare. L’unico aspetto negativo, semmai, era legato alla scorsa stagione. Chiaramente in questo periodo siamo ancora al calcio d’agosto, ma segnare aiuta sempre l’autostima, anche se poi è ovvio che ci sia ancora tanto da lavorare. Iniziamo a vedere i primi concetti di squadra e qualche situazione tattica definita: è una Fiorentina che cerca di stare alta e di fare la partita nella metà campo avversaria, anche se la condizione fisica va inevitabilmente migliorata. Ho comunque timide buone sensazioni, la squadra sta lavorando nel modo migliore. Mi fa piacere vedere tanti giovani in campo: sono entrati tutti con il piglio giusto. Le prossime due amichevoli ci daranno indicazioni più probanti, in attesa di capire cosa succederà sul mercato in entrata tra l'attaccante e gli esterni".

Il cambio di modulo di ieri?

"Credo che Grosso voglia sperimentare più soluzioni per capire se i calciatori riescano a rendere al meglio anche con varianti tattiche. Ancorarsi a un solo sistema di gioco sarebbe un grave errore. Chiaramente, anche la mancanza di esterni puri ha spinto a questo cambio di assetto durante il test. Penso però che la duttilità possa diventare un’arma importante per la stagione della Fiorentina, variando magari di partita in partita a seconda dell'avversario".

Kean e Piccoli

"Il numero 9 deve fare la differenza. Piccoli viene da un percorso complicato nella passata stagione e la sua eventuale permanenza si gioca su un fattore decisivo: come reagirebbe l'ambiente ai suoi primi errori? Se la piazza dovesse storcere il naso, per lui sarebbe meglio cambiare aria; al contrario, potremmo rivedere il vero Piccoli a Firenze. Su Kean va capita la condizione fisica. L'eventuale arrivo di Pellegrino potrebbe essere slegato dalla cessione di Kean ed essere invece legato alla partenza di Piccoli, soprattutto considerando un'operazione impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto."