La Lazio studia la situazione degli esuberi viola. Gattuso vorrebbe Piccoli per il suo attacco

Redazione VN

La Lazio deve rinforzare la sua rosa, dopo l'arrivo di Rino Gattuso. I biancocelesti guardano con molta attenzione a quello che accade a Firenze. Secondo la Nazione, la Lazio sarebbe interessata a più di un giocatore in casa viola. In primis Roberto Piccoli, che piace a Gattuso. Paratici però non accetterà un prestito gratuito.

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Un altro profilo apprezzato dall'ex ct è Giovanni Fabbian, arrivato a Firenze lo scorso gennaio. Così come Marco Brescianini, che però potrebbe rientrare nell'operazione Thorstvedt con il Sassuolo.
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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