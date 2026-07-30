La Lazio studia la situazione degli esuberi viola. Gattuso vorrebbe Piccoli per il suo attacco
La Lazio deve rinforzare la sua rosa, dopo l'arrivo di Rino Gattuso. I biancocelesti guardano con molta attenzione a quello che accade a Firenze. Secondo la Nazione, la Lazio sarebbe interessata a più di un giocatore in casa viola. In primis Roberto Piccoli, che piace a Gattuso. Paratici però non accetterà un prestito gratuito.
Gli altriUn altro profilo apprezzato dall'ex ct è Giovanni Fabbian, arrivato a Firenze lo scorso gennaio. Così come Marco Brescianini, che però potrebbe rientrare nell'operazione Thorstvedt con il Sassuolo.
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