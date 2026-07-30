Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato le prospettive future della nuova Fiorentina di Fabio Grosso:

"Mastantuono? Se voglio un giocatore, lo voglio di proprietà. Perché dovrei prendere un calciatore in prestito secco per perderlo dopo un anno? Preferisco investire su un profilo che resti alla Fiorentina. Anche se è molto giovane, non mi piace valorizzare i diciottenni degli altri. Il Como ha preso Nico Paz sapendo perfettamente chi fosse e ha costruito una squadra attorno alle sue caratteristiche. Nella Fiorentina di Grosso, invece, non credo che Mastantuono troverebbe lo stesso contesto. Nella partita di ieri ho visto finalmente gli schemi di Grosso in azione, mentre contro il QPR avevo notato molta confusione. Il mio centrocampo ideale sarebbe Fagioli-Atta-Oulai, anche se molti mi dicono che ci vorrebbe parecchio coraggio per schierarli tutti insieme."

La questione esterni

Fiducia nella società

"Spero e credo che la Fiorentina investirà ancora sugli esterni.se ci sarà da spendere, spenderanno. In questo momento la Fiorentina ci sta facendo sognare e sono convinto che almeno uno dei due esterni sarà un giocatore di alto livello. Gli esterni sono fondamentali: se ne prendi uno forte e uno comunque di buon livello, io firmo subito. Io sono convinto che la Fiorentina si stia muovendo molto bene""Paratici in conferenza stampa ha parlato di un anno di transizione e, per come si stanno mettendo le cose, direi che può essere una buona stagione di transizione. Credo che la Fiorentina proverà a giocarsi fino alla fine un posto in Europa, ma bisogna anche mantenere i piedi per terra. La squadra sta cambiando tanto e dei vecchi titolari ne sono rimasti pochi. Mandragora, come alternativa, lo terrei: bisognerà capire se avrà voglia di restare anche senza la certezza di un posto da titolare."

"La mia fiducia è in Paratici. Prima di Grosso io speravo in allenatori di esperienza. Ha preso un giovane allenatore che conosce bene. Se si dà fiducia ai giovani giocatori allora è giusto darla anche ai giovani allenatori. Per quello che ho visto dal QPR alla partita di ieri, ho visto dei cambiamenti in positivo. Mi è piaciuto i concetti e la sua duttilità a cambiare modulo a seconda delle necessità".