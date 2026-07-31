Il centrocampista ai saluti con la Fiorentina
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Fumata bianca per il trasferimento di Simon Sohm al Venezia.
Dopo Moreno, la Fiorentina cede ai lagunari anche il centrocampista svizzero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione va in porto in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11.
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