Futuro lontano dalla Fiorentina per Giorgio Puzzoli, protagonista dello Scudetto Primavera
Dopo lo storico Scudetto conquistato con la Primavera, Giorgio Puzzoli lascia la Fiorentina. Il giocatore si trasferirà all'Alcione a titolo definitivo. La Fiorentina ha scelto di non mantenere il controllo sul giocatore, senza inserire nessuna recompra o controriscatto. Puzzoli oggi ha salutato Firenze con un posto sui propri social.
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