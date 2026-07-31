Futuro lontano dalla Fiorentina per Giorgio Puzzoli, protagonista dello Scudetto Primavera

Stefano Fantoni

Dopo lo storico Scudetto conquistato con la Primavera, Giorgio Puzzoli lascia la Fiorentina. Il giocatore si trasferirà all'Alcione a titolo definitivo. La Fiorentina ha scelto di non mantenere il controllo sul giocatore, senza inserire nessuna recompra o controriscatto. Puzzoli oggi ha salutato Firenze con un posto sui propri social.

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Puzzoli

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