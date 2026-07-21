Non soltanto l'idea Dovbyk, perché Paratici sta lavorando su più tavoli in casa Fiorentina in caso di addio di Kean. Come spiega La Gazzetta dello Sport, tramonta la pista Arokodare ventilata nei giorni scorsi: con l'innesto di Oulai sono occupate le caselle extracomunitari.
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VIOLA NEWS calciomercato Gazzetta: “Tramonta Arokodare, altri due attaccanti nelle idee viola”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Tramonta Arokodare, altri due attaccanti nelle idee viola”
La Fiorentina si guarda intorno in attacco in caso di addio di Kean. Piacciono sia Pinamonti che Lucca. Tramonta la pista Arokodare.
Altre due idee—
Così, si legge sulla rosea, piacciono anche Lucca e Pinamonti: il primo è in uscita da Napoli, il secondo era con Grosso a Sassuolo l'anno scorso.
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