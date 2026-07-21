Nazione: “I 51 milioni di passivo non preoccupano Commisso. Il punto sui conti viola”

Sul fronte delle entrate, le cifre raccontano investimenti di spessore: 15 milioni per Viery , 25 milioni ciascuno per Arthur Atta e Christ Oulai , 8 milioni destinati a Victor Valdepenas (in arrivo a Firenze per le visite), oltre al prestito oneroso di Radu Dragusin (1,5 milioni con obbligo di riscatto a 17,5) e quello di Alex Jimenez (con diritto di riscatto a 20 milioni).

Per quanto riguarda le uscite, le diciassette operazioni concluse hanno riguardato per lo più giovani del vivaio, limitando gli introiti immediati. L'operazione più redditizia è stata la cessione di Lucas Beltran al River Plate (7,5 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto), seguita dalle cessioni di Amatucci al Las Palmas (2,5 milioni), Lucchesi al Monza (2,2 milioni), Harder al Basilea (2 milioni), Fazzini al Cagliari (1 milione per il prestito) e Rubino (200mila euro). Le altre uscite, come quelle di Gosens o Richardson, non hanno generato incassi immediati (anche se la salvezza dello Schalke in Bundesliga porterà 2,5 milioni per il terzino tedesco).