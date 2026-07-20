Il procuratore, Oscar Damiani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del passaggio di Arthur Atta alla Fiorentina. Queste le sue parole sul centrocampista francese:
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Damiani sull’operazione Atta-Fiorentina: “Scelta giusta per la sua crescita”
Le parole dell'agente di mercato, Oscar Damiani, sul passaggio di Arthur Atta dall'Udinese alla Fiorentina
Atta lo stimo molto perché ha ancora tantissimi margini di crescita, unisce qualità fisiche e tecniche. Sono convinto che possa fare molto bene a Firenze. Il suo passaggio alla Fiorentina è stata una grande operazione anche per l'Udinese, una società che negli anni ha dimostrato di saper valorizzare e vendere i propri talenti. Credo che a Firenze siano tutti molto contenti del suo arrivo. Mi auguro che riesca a fare bene, perché penso che abbia fatto la scelta giusta per il suo percorso di crescita.
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