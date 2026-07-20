Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del mercato viola fino a questo momento. Le sue parole, partendo dalla possibilità Soulé della Roma:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “Soulé operazione complicata, la Roma non lo vende. E su Paratici…”
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Pruzzo: “Soulé operazione complicata, la Roma non lo vende. E su Paratici…”
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, sulla possibilità che i viola provino l'affondo per Soulé della Roma
Non credo che la Roma venderà Soulé. Non ha molte alternative sugli esterni, per il momento, oltre al fatto che il mercato non è semplice. Sono convinto che l'argentino possa ritagliarsi un ruolo importante in giallorosso. Certo, se dovesse arrivare un'offerta davvero importante, la Roma potrebbe anche decidere di privarsene fin da subito, ma penso che per meno di 30 milioni di euro non partirà.
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Paratici sta facendo un ottimo lavoro. Sta riuscendo ad abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa, aumentando allo stesso tempo la qualità della squadra. Poi, però, come sempre sarà il campo a dare i verdetti.
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