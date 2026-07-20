L'ex viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando così dell'attualità in casa Fiorentina:
news viola
Ripa applaude: “Si punta in alto. Oulai avrebbe fatto comodo a tanti”
"Al di là di come andrà a finire con Gudmundsson, la Fiorentina sta mettendo in piedi un gruppo in grado di far divertire la gente. A New York sono state gettate le basi per un rilancio in piena regola, che in pochi si aspettavano. Ci si domandava se questa potesse rivelarsi una stagione di passaggio, invece le trattative stanno mostrando tutto il contrario. Se fossero approdati a Firenze solo profili già pronti, avremmo pensato a un piano per trionfare nell'immediato. Al contrario, la scelta è caduta su molti giovani promettenti. La sensazione è che si voglia mirare in alto, ma lavorando sulla lunga distanza. Certo, se la squadra dovesse trovare da subito i giusti meccanismi, allora potenziale ed entusiasmo potrebbero portarla a inserirsi nella lotta per gli obiettivi più ambiziosi"
Oulai—
"Oulai è un talento importante che nel nostro campionato pochi conoscevano davvero. Ora si tratterà di capire come integrarlo nel modo migliore, magari affiancandolo a Fagioli, e quali saranno le impostazioni tattiche di Grosso. Resta un giocatore che avrebbe fatto comodo a parecchi club; Paratici, come al suo solito, è stato bravissimo a muoversi a fari spenti, un marchio di fabbrica della sua gestione. Su Gosens resta invece un po' d'amaro in bocca: probabilmente avrebbe desiderato una chance per riscattarsi dopo un'annata negativa e salutare con un ricordo del tutto diverso"
© RIPRODUZIONE RISERVATA