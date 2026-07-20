Amoruso: “Rosa quasi fatta ma manca qualcosa. E G. Commisso ha dato via libera”

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sui gigliati di Fabio Grosso.

Redazione VN 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 18:36)

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sui gigliati di Fabio Grosso.

"Un esterno forte serve e sarebbe la normalità. La Fiorentina ha speso tanto su dei giovani promettenti che però non sono ancora esplosi. Adesso, serve almeno un esterno che dia sicurezza. La rosa, comunque, è quasi completa e ci sono già dei potenziali titolari in squadra. Vediamo come si sviluppa la situazione, sicuramente mi aspetto calciatori in uscita ora".

Sui nuovi arrivi e sul via libera di G.Commisso — "Si è cambiato in meglio e sono arrivati giocatori che sono in rampa di lancio e che vogliono dimostrare chi sono. Da quel che si è capito, comunque, Giuseppe Commisso ha dato via libera a Paratici viste le operazioni rapidissime portate a termine dal ds. È stato fatto un gran lavoro finora".

Su Oulai — "Oulai? So che c'erano un po' di squadre italiane dietro perché ha grandi caratteristiche ed è molto versatile: ha corsa, forza, e distribuisce bene il pallone. Ho sentito anche chi lo conosce bene e mi hanno detto tutti che è molto forte. Mi aspetto adesso un centrocampo di forza e mobilità".

Sulla concorrenza in difesa — "Sono convinto che gli stessi Pongracic e Ranieri possano beneficiare di questa "battaglia" interna in difesa, dove la concerrenza è altissima ora con gli arrivi di Viery e Dragusin".