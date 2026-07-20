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Amoruso: “Rosa quasi fatta ma manca qualcosa. E G. Commisso ha dato via libera”

Lorenzo Amoruso
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sui gigliati di Fabio Grosso.
Redazione VN

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sui gigliati di Fabio Grosso.

"Un esterno forte serve e sarebbe la normalità. La Fiorentina ha speso tanto su dei giovani promettenti che però non sono ancora esplosi. Adesso, serve almeno un esterno che dia sicurezza. La rosa, comunque, è quasi completa e ci sono già dei potenziali titolari in squadra. Vediamo come si sviluppa la situazione, sicuramente mi aspetto calciatori in uscita ora".

Sui nuovi arrivi e sul via libera di G.Commisso

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"Si è cambiato in meglio e sono arrivati giocatori che sono in rampa di lancio e che vogliono dimostrare chi sono. Da quel che si è capito, comunque, Giuseppe Commisso ha dato via libera a Paratici viste le operazioni rapidissime portate a termine dal ds. È stato fatto un gran lavoro finora".

Su Oulai

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"Oulai? So che c'erano un po' di squadre italiane dietro perché ha grandi caratteristiche ed è molto versatile: ha corsa, forza, e distribuisce bene il pallone. Ho sentito anche chi lo conosce bene e mi hanno detto tutti che è molto forte. Mi aspetto adesso un centrocampo di forza e mobilità".

Sulla concorrenza in difesa

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"Sono convinto che gli stessi Pongracic e Ranieri possano beneficiare di questa "battaglia" interna in difesa, dove la concerrenza è altissima ora con gli arrivi di Viery e Dragusin".

Lorenzo Amoruso
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