Galli avverte: “Thorstvedt ok, ma che bagarre in mediana, evitiamo tensioni”

Thorstvedt è un nome per cui Grosso ha speso spesso parole positive. Tuttavia, senza qualche cessione in mediana, il reparto rischia di diventare davvero affollato. Situazione spogliatoio? Ritengo che la priorità per questa stagione sia definire ruoli chiari e stare alla larga da inutili tensioni. Ne abbiamo già avute abbastanza. Quando chiudiamo un acquisto, è fondamentale essere trasparenti sul minutaggio previsto. Oltre a Oulai, Fagioli e Atta, in rosa ci sono Ndour e Mandragora, senza dimenticare Fabbian, Brescianini e Sohm. La concorrenza è molta. Abbiamo un tecnico giovane e un direttore preparato: ci sono le basi per fare un ottimo lavoro, ma la serenità dev'essere al primo posto