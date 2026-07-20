Nel corso del consueto appuntamento su Radio Bruno, il tifoso e opinionista viola Gianfranco Monti ha commentato il mercato della Fiorentina, soffermandosi sui possibili nuovi innesti e sugli investimenti effettuati dal club in questa sessione estiva.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Aperta la cassaforte, ma per gli esterni servono altri 40 milioni”
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Monti: “Aperta la cassaforte, ma per gli esterni servono altri 40 milioni”
Il completo e diretto commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno sulla sessione estiva di calciomercato della Fiorentina
In apertura, parlando di Viery, Monti ha ricordato alcuni dei brasiliani che più lo hanno segnato nella storia viola:
“Da bambino ero innamorato di Amarildo, andavo con mia madre davanti al Bar Marisa per vedere uscire i giocatori e farmi fare gli autografi. Più avanti, invece, ho amato follemente Socrates. Quando arrivò a Firenze per me fu un colpo incredibile, anche se Celeste Pin mi raccontava che fece fatica a entrare davvero nello spogliatoio”.
Successivamente il discorso si è spostato sul possibile arrivo di Thorstvedt, giocatore particolarmente gradito a Fabio Grosso:
“Da quello che so, l’allenatore lo voleva fin dall’inizio. Con la Fiorentina sarebbe già tutto definito, resta soltanto da trovare la quadra con il Sassuolo, magari inserendo qualche contropartita”.
Monti, tuttavia, ritiene che il nuovo acquisto non partirebbe immediatamente titolare:
“Ad oggi lo vedo inizialmente alle spalle degli altri. Se il modulo sarà il 4-3-3, siamo sicuri che Thorstvedt non bvegna a fare il titolare? Sarebbe comunque un innesto di grande qualità e, con cinque cambi e una stagione lunga 38 partite, tutti avranno spazio”.
Monti ha poi evidenziato l’importante sforzo economico compiuto dalla Fiorentina a centrocampo:
“Hai speso tanto, ma hai comprato molto bene. I giocatori forti costano e su questo bisogna fare i complimenti alla società”.
Infine, l’opinionista ha sottolineato come il club debba ancora completare il reparto offensivo, dove gli investimenti rischiano di essere ancora più elevati:
“Davanti servirà probabilmente spendere ancora di più rispetto al centrocampo. Esterni offensivi che sappiano creare superiorità, segnare e fare assist difficilmente costano meno di 15-20 milioni. Se ne servono due, si parla di cifre molto importanti”.
Chiusura con un elogio alla dirigenza viola:
“Bisogna fare i complimenti a Paratici, a Joseph Commisso e ad Alessandro Ferrari. Evidentemente sono riusciti a trovare la chiave giusta per aprire la cassaforte e permettere alla Fiorentina di investire così tanto sul mercato”.
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