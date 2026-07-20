Monti: “Aperta la cassaforte, ma per gli esterni servono altri 40 milioni”

Il completo e diretto commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno sulla sessione estiva di calciomercato della Fiorentina

Nel corso del consueto appuntamento su Radio Bruno, il tifoso e opinionista viola Gianfranco Monti ha commentato il mercato della Fiorentina, soffermandosi sui possibili nuovi innesti e sugli investimenti effettuati dal club in questa sessione estiva.