Si è fatta largo nei possibili discorsi fra Roma e Fiorentina anche la pista che porta a Matias Soulé, altro calciatore in uscita dai giallorossi. Ma evidentemente non ci saranno riscontri per l'argentino. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, al momento non ci sono riscontri di nessun tipo né contatti.
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VIOLA NEWS calciomercato Gazzetta spegne Soulé alla Fiorentina: “Nessun contatto, vuole l’estero”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta spegne Soulé alla Fiorentina: “Nessun contatto, vuole l’estero”
Matias Soulé alla Fiorentina? Niente di possibile al momento. L'argentino, in caso di uscita dalla Roma vorrebbe giocare le coppe.
Vuole giocare in Europa—
Il giocatore, in caso di uscita, gradirebbe infatti giocare in una società che disputa le coppe europee oppure punta alla Premier. Tutte situazioni che al momento la Fiorentina non può garantire.
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