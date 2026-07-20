Tuttosport: “La Fiorentina prende forma, altri rinforzi in arrivo per Grosso”

Mercato viola in fermento: attesi Valdepenas e due esterni offensivi. Intanto Grosso sorride dopo il test con la Primavera e guarda al debutto

La prima settimana di ritiro della Fiorentina si è chiusa con il test in famiglia contro la Primavera di Aurelio Andreazzoli. La squadra di Fabio Grosso continua a prendere forma grazie ai nuovi innesti e il mercato è destinato a regalare altri rinforzi nei prossimi giorni.