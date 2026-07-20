La prima settimana di ritiro della Fiorentina si è chiusa con il test in famiglia contro la Primavera di Aurelio Andreazzoli. La squadra di Fabio Grosso continua a prendere forma grazie ai nuovi innesti e il mercato è destinato a regalare altri rinforzi nei prossimi giorni.
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Tuttosport: “La Fiorentina prende forma, altri rinforzi in arrivo per Grosso”
Mercato viola in fermento: attesi Valdepenas e due esterni offensivi. Intanto Grosso sorride dopo il test con la Primavera e guarda al debutto
Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin, Jimenez, Atta e Oulai, il club punta a chiudere per Victor Valdepeñas, terzino del Real Madrid. L’intesa con i Blancos è già stata trovata sulla base di un’operazione da 7-8 milioni di euro, con il 50% sulla futura rivendita e diritto di recompra. Resta solo da attendere il via libera definitivo.
La priorità resta però quella degli esterni offensivi. È ancora aperta la trattativa con il Burnley per Koleosho, conteso anche dal Paris FC, mentre resta viva la pista che porta a Bakayoko del Lipsia. Piace anche Cancellieri, che potrebbe rientrare nei dialoghi con la Lazio. A centrocampo continua il pressing per Thorsvedt,
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