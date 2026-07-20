Repubblica: “Intensità, dialogo e mentalità: la ricetta di Grosso convince i tifosi”

La Fiorentina ha archiviato la prima settimana di ritiro al Viola Park con buone indicazioni. Doppie sedute, lavoro atletico e intensità hanno caratterizzato i primi giorni del nuovo corso di Fabio Grosso, chiusi dall’allenamento congiunto con la Primavera davanti a circa 2.000 tifosi. Oggi la squadra riposerà nel pomeriggio, poi tornerà al lavoro in vista dell’amichevole di mercoledì contro il Gubbio e della successiva partenza per l’Inghilterra .

Grosso ha iniziato a trasmettere la sua idea di calcio con dialogo costante e concetti ben definiti. Grande attenzione alla costruzione dal basso, al possesso palla e ai movimenti dei centrocampisti. Il messaggio è chiaro: “Con i piedi si gioca a calcio, con la testa si vincono le partite”. Sul piano tattico il 4-3-3 è ancora un cantiere, complice la mancanza di esterni offensivi di ruolo. Il tecnico ha adattato diversi giocatori sulle fasce, mentre in difesa e a centrocampo ha già iniziato a provare le prime rotazioni. Positivi i segnali di Atta e soprattutto di Kean, rientrato in gruppo con entusiasmo dopo il lavoro personalizzato e applaudito dopo la sua rete su assist di Jimenez. Buone risposte anche dagli altri giocatori impiegati, con Paratici presente a bordo campo. Fuori dal campo, il Viola Park è stato animato da centinaia di bambini, accolti dai giocatori per foto e autografi, ogni giorno sia prima che dopo l'allenamento.