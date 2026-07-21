Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato Gazzetta: “Ecco perché il Como vuole Kean. Ci sono pro e contro”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Ecco perché il Como vuole Kean. Ci sono pro e contro”

Kean
Il Como vuole Kean per una serie di motivi, ma nell'operazione che si potrebbe imbastire ci sono anche alcuni contro.
Redazione VN

Il Como ha messo gli occhi su Moise Kean e non è soltanto una suggestione. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che spiega come le idee di Fabregas convergano perfettamente su un profilo come il suo, con tutti gli annessi e connessi. I lariani puntano un giocatore come il centravanti della Nazionale per più di un motivo, ma devono fare i conti con vari risvolti.

Pro e contro

—  

A favore dell'operazione ci sono le caratteristiche del giocatore, che perfettamente si sposerebbero con il gioco del tecnico spagnolo e anche la necessità di affidarsi a profili pronti e di sostanza per affrontare la Champions. A fare da contraltare, invece, il prezzo del calciatore (valutato almeno 40 milioni dalla Fiorentina) e i paletti del fair play finanziario. Fabregas vede in lui una copia perfetta di Douvikas: abile a inserirsi nella profondità e primo difensore in fase di ripiegamento. Età ed esperienza internazionale sono altre due carte valide.

Leggi anche
Nazione: “I 51 milioni di passivo non preoccupano Commisso. Il punto sui conti viola”
Gazzetta spegne Soulé alla Fiorentina: “Nessun contatto, vuole l’estero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA