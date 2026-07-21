Gazzetta: “Ecco perché il Como vuole Kean. Ci sono pro e contro”

Il Como ha messo gli occhi su Moise Kean e non è soltanto una suggestione. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport , che spiega come le idee di Fabregas convergano perfettamente su un profilo come il suo, con tutti gli annessi e connessi. I lariani puntano un giocatore come il centravanti della Nazionale per più di un motivo, ma devono fare i conti con vari risvolti.

Pro e contro

A favore dell'operazione ci sono le caratteristiche del giocatore, che perfettamente si sposerebbero con il gioco del tecnico spagnolo e anche la necessità di affidarsi a profili pronti e di sostanza per affrontare la Champions. A fare da contraltare, invece, il prezzo del calciatore (valutato almeno 40 milioni dalla Fiorentina) e i paletti del fair play finanziario. Fabregas vede in lui una copia perfetta di Douvikas: abile a inserirsi nella profondità e primo difensore in fase di ripiegamento. Età ed esperienza internazionale sono altre due carte valide.