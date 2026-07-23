CorSport: “Contatti per Cancellieri. Più difficili Lang del Napoli e Bakayoko”

La Fiorentina continua a monitorare diverse piste per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi seguiti c'è quello di Matteo Cancellieri della Lazio, profilo che piace anche a Fabio Paratici. L'esterno classe 2002 andrà in scadenza di contratto il prossimo anno e potrebbe quindi trasformarsi in un'opportunità interessante sul mercato. Nelle ultime settimane il club viola avrebbe avuto contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità dell'operazione .

Resta inoltre nei radar Cristian Volpato del Sassuolo, giocatore che non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per la Fiorentina. L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del club emiliano, che continua a chiedere tra i 15 e i 20 milioni di euro per il 22enne. Più complicata la pista che porta a Johan Bakayoko: il Lipsia vuole prima osservarlo durante il ritiro e non lo lascerebbe partire per una cifra inferiore ai 20 milioni. Sullo sfondo rimane infine Noa Lang del Napoli, un obiettivo affascinante ma al momento difficile da raggiungere. Lo scrive il Corriere dello Sport.