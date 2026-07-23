Nazione: “Franchi, il cantiere accelera prima della stagione. Le tempistiche”

I lavori di riqualificazione dello stadio Franchi proseguono a ritmo sostenuto, approfittando della pausa estiva prima del ritorno delle partite ufficiali. Il primo appuntamento casalingo della Fiorentina è fissato per il 14 agosto e l'obiettivo è completare il maggior numero possibile di interventi prima di quella data. In questi giorni le attività sono concentrate sia all'interno sia all'esterno dell'impianto. Tra gli elementi più visibili c'è la struttura metallica destinata a sostenere la futura copertura della Curva Fiesole, già ben riconoscibile da viale Nervi. Entro metà agosto dovrebbero essere ultimate anche le fondazioni della curva, mentre per il centenario del club è previsto il completamento delle principali strutture della copertura.