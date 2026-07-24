Ferrara: “Joao Mario? Paratici ci ha abituati bene. Si apre un nuovo ciclo”

Il commento al mercato

"Il mancato arrivo degli italiani alla Fiorentina? O non esistono oppure vanno in Inghilterra, tipo Palestra che comunque deve dimostrare. Non c'è più concorrenza. Joao Mario? Non credo arrivi a fare il titolare, ci siamo abituati ai botti di mercato e adesso arriva Joao Mario ci sembra niente di eccelso, non sono possono comprare solo giocatori eccitanti. Fino ad oggi è stato un po' una delusione Joao Mario, diamo fiducia a Paratici che lo conosce. In avanti i giocatori verranno presi, Grosso dovrà provare la squadra in amichevole ma c'è tempo, il mercato italiano è fermo e la Fiorentina è la società più attiva. I conti devono tornare e non essere sanguinosi, se hai due esterni offensivi forti la prima punta può anche essere una che vada in doppia cifra, senza fare profili incredibili. Le cose fatte fino ad oggi hanno una logica e ha portato una ventata di entusiasma, si apre un ciclo. Se parte Kean mi dispiace, è un giocatore che può comunque andare in doppia cifra"