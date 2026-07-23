R.Galli: “Per l’esterno servirà tempo. Kean? Se tentato meglio cederlo”

Il nodo Kean tra la pista Como e la fine della clausola

"L'interesse del Como va letto come un segnale concreto e una porta aperta sul futuro di Kean. In un altro momento un sondaggio del genere sarebbe stato respinto all'istante, ma oggi la situazione è diversa. Dal 1° luglio, con l'avvio del periodo della clausola rescissoria, attorno a Kean era calato un gran silenzio: significava che nessuno avrebbe versato quella cifra ma, allo stesso tempo, che scaduta la clausola sarebbero arrivati i compratori veri, pronti a trattare al giusto valore di mercato. La dirigenza si sta muovendo con grande intelligenza ed è sicuramente già al lavoro per individuare l'alternativa a un centravanti da 45 milioni di euro. Cosa farei io? A livello tecnico rinunciare a Kean dispiace, perché è un attaccante fortissimo. Tutto però dipende dalle sue motivazioni: se ha voglia e stimoli per fare una grande stagione a Firenze bene, ma se è tentato da altre avventure è giusto rinunciarci. Tenere un Kean scontento o non motivato rappresenterebbe un handicap fortissimo per la squadra"