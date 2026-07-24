Amoruso: “Joao Mario cambia l’utilizzo di Jimenez. Ecco chi saranno i due centrali”

Il mercato della Fiorentina

"Secondo me Jimenez può giocare anche più alto vista l'operazione Joao Mario. Alla Juve è stata la brutta copia di ciò che abbiamo visto al Porto, ma non è di certo stato l'unico a far male. Ricordo quanto si parlò di Joao Mario quando arrivò alla Juve, ma negli ultimi anni fatico a trovare giocatori che abbiano fatto bene lì. Sta venendo fuori una squadra giovane, la base sulla quale Grosso vuole creare le sue idee di calcio, gioco in velocità e sovrapposizioni, serve gente che ha tanta fame altrimenti non vai da nessuna parte. Io credo che giocheranno Dragusin e Viery come centrali di difesa, la partita è il miglior allenamento. Non è facile amalgamare questi giocatori, questo non esclude fare un ottimo campionato, ovvero giocarsi l'Europa. Sarà importante trovare un'identità".