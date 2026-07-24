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Il mercato

Carnasciali: “Il mercato lo sta facendo uno del mestiere. Kean? Dico questo”

Daniele Carnasciali
L'ex difensore viola analizza le mosse di mercato
Redazione VN

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto sulle frequenze del Pentasport di Radio Bruno:

Il mercato della Fiorentina

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"Il mercato sta andando nella direzione giusta, lo sta facendo uno del mestiere e si vede. Quest'anno stanno spendendo utilizzando la testa, stanno prendendo giocatori che devono esaltare il calcio di Grosso, alcuni vanno visti all'opera. Il calcio oggi si sta dimenticando un po' della fase difensiva, mi sta piacendo però il mercato viola. Kean? Non ho capito se è quello di due anni fa o quello dell'anno scorso, se è quello di due anni fa lo tengo, altrimenti può andare e ne prendo un altro. Obiettivi? Non so dirlo, io con la Fiorentina sono retrocesso con una buona squadra, se c'è fiducia e una squadra con giocatori giusti nei ruoli giusti si può fare bene. Ci sono tre-quattro squadre irraggiungibili, per l'Europa secondo me ce la possiamo giocare"

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