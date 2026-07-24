L’Empoli continua a lavorare per definire i prossimi movimenti di mercato, con una possibile entrata e un’uscita che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Il nome seguito dalla società azzurra per rinforzare il centrocampo è quello di Lapo Deli, campione in carica con la Primavera viola, classe 2006 di proprietà della Fiorentina. I contatti tra i due club sono in corso e la trattativa starebbe procedendo in maniera positiva, tanto che l’intesa potrebbe essere raggiunta a breve.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Empoli, accelerata per Lapo Deli. Il giovane viola può partire”
La Nazione
Nazione: “Empoli, accelerata per Lapo Deli. Il giovane viola può partire”
Empoli, avanza la trattativa con la Fiorentina per Lapo Deli, centrocampista classe 2006. Mentre Degli Innocenti è più vicino all'addio.
Il giovane centrocampista, reduce dall’esordio con la prima squadra viola nell’ultima giornata del campionato scorso, rappresenterebbe un investimento in prospettiva per l’Empoli. Deli è un regista capace di giocare davanti alla difesa e, all’occorrenza, anche come centrale difensivo, grazie alla sua duttilità tattica.
Sul fronte delle uscite, invece, si avvicina la cessione di Degli Innocenti, altro tassello del mercato estivo del club azzurro. Lo riporta La Nazione
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