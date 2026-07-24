Nazione: “Empoli, accelerata per Lapo Deli. Il giovane viola può partire”

L’Empoli continua a lavorare per definire i prossimi movimenti di mercato, con una possibile entrata e un’uscita che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Il nome seguito dalla società azzurra per rinforzare il centrocampo è quello di Lapo Deli, campione in carica con la Primavera viola, classe 2006 di proprietà della Fiorentina. I contatti tra i due club sono in corso e la trattativa starebbe procedendo in maniera positiva, tanto che l’intesa potrebbe essere raggiunta a breve.