TS: “Fortini, rinnovo in stand-by. Ora il terzino è conteso tra Torino e Parma”

Niccolò Fortini è seguito da Torino e Parma. I viola valutano il futuro del terzino, tra rinnovo ancora fermo e possibile cessione da 12 mln

Redazione VN 24 luglio 2026 (modifica il 24 luglio 2026 | 10:12)

Il futuro di Niccolò Fortini continua ad attirare l’attenzione di diversi club di Serie A. Dopo l’interesse emerso durante la sessione invernale di mercato, il Torino è tornato a seguire con decisione il giovane esterno della Fiorentina, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la corsia mancina.

Rispetto a qualche mese fa, però, lo scenario è cambiato. All’epoca la trattativa si era arenata a causa della distanza tra domanda e offerta sul valore del cartellino. Oggi, con il contratto del classe 2006 in scadenza tra meno di un anno e senza un rinnovo ancora definito, la Fiorentina è chiamata a rivedere le proprie richieste economiche. La valutazione del giocatore si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro, anche se il club viola punta a mantenere una percentuale su una futura rivendita.

Dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio, chiuso nelle gerarchie da Gosens e Parisi, Fortini è alla ricerca di un progetto che gli permetta di giocare con continuità. In quest’ottica il Torino rappresenterebbe una destinazione gradita, anche per la presenza in panchina di Ignazio Abate, tecnico che conosce bene il difensore fin dai tempi della Primavera. I due sono stati vicini anche alla Juve Stabia e l’allenatore granata avrebbe raccolto ottime referenze sul talento viola.

Non solo il Torino su Fortini — Il Torino, tuttavia, non è l’unica società interessata. Nelle ultime ore anche il Parma ha intensificato i contatti per il terzino, approfittando di un incontro avvenuto a margine dell’assemblea di Lega a Milano. I dirigenti emiliani hanno parlato direttamente con i vertici della Fiorentina per approfondire la situazione del giocatore. Il club ducale può inoltre contare su un rapporto consolidato con Fabio Paratici, elemento che potrebbe favorire il dialogo tra le parti. Non solo: il Parma avrebbe anche un legame diretto con l’entourage del calciatore, aspetto che potrebbe rivelarsi importante nella corsa al classe 2006. Per il momento nessuna decisione è stata presa, ma il mercato intorno a Fortini è sempre più vivo e la sensazione è che il suo futuro possa essere definito nelle prossime settimane. Lo riporta Tuttosport