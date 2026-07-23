Dopo la presentazione nella giornata di ieri del francobollo dedicato ai cento anni della Fiorentina, Fabiano Parisi ha ringraziato sui social per aver preso parte all'evento al Viola Park:
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Francobollo del centenario, Parisi: “Un privilegio rappresentare la Fiorentina”
Fabiano Parisi onorato per aver rappresentato la Fiorentina durante la presentazione del francobollo per il centenario
Voglio ringraziare per questo bellissimo riconoscimento dedicato alla storia della Fiorentina. Personalmente è un’emozione speciale. Sono ancora giovane e so di avere tanta strada da fare, ma vedere il colore della maglia che indosso ogni domenica rappresentato su un francobollo celebrativo mi riempie di orgoglio. È un simbolo che racconta la storia, i valori e la passione di questo club. Allo stesso tempo, mi fa sentire ancora di più la responsabilità e il privilegio di rappresentare la Fiorentina e tutti i suoi tifosi.
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