Scanagatta: “Non ho capito le intenzioni sulle cessioni. Ho visto due Kean diversi”

Ubaldo Scanagatta è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina: "Ci sono ancora parecchie incertezze, non ho capito quali sono le vere intenzioni in termini di cessione. Gudmundsson è uno che a tratti ha dimostrato cose non banali, soprattutto quando era al Genoa ma anche a Firenze, ha avuto tante questioni da risolvere tra accuse e infortuni. Ci sono situazioni da valutare, Kean di un anno fa è una cosa, il Kean dell'ultimo anno è un'altra cosa. La società deve anche far cassa perché non può solo spendere. Forse il leader degli ultimi anni era Mandragora"