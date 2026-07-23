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Galbiati: “A centrocampo un altro passo. Kean? La permanenza dipende da una cosa”

Galbiati: “A centrocampo un altro passo. Kean? La permanenza dipende da una cosa” - immagine 1
Roberto Galbiati si è espresso su alcuni temi caldi in casa Fiorentina, soprattutto in ottica mercato
Redazione VN

Roberto Galbiati, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando il parco attaccanti della Fiorentina e soffermandosi su alcuni singoli:

Credo che Moise Kean lascerà la Fiorentina e se arriva un'offerta da 40 milioni non credo che Grosso si strappi i capelli. Se vuoi giocare di sponda lo puoi tenere, ma se vuoi un giocatore che crea spazi per i centrocampisti, allora Kean non è quello che ti serve. Piccoli?Lui resterà e arriverà un altro attaccante con caratteristiche simili.

Gli esterni

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Stanno cercando un nome importante e il ritorno di Solomon è da escludere. Così come non credo che Gudmundsson adattato sia la soluzione giusta.

Centrocampo

—  

Adesso c'è un altro passo con Atta e Oulai. Finora siamo stati monopasso con i giocatori che c'erano: da Ndour a Mandragora.

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