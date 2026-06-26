Nico Paz resta al Como. O meglio, torna al Como dopo essere stato acquistato dal Real Madrid che poteva riportarlo in Spagna a fronte di un esborso da 10 milioni di euro. La notizia è uscita poco fa e a dare i dettagli è il supe resperto di mercato Fabrizio Romano.
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Inter beffata anche su Nico Paz. Romano: “Torna al Como, accordo raggiunto”
Niente da fare per l'Inter. Nico Paz resta al Como, accordo trovato con il real Madrid per la sua permanenza
Secondo il giornalista, Real Madrid e Como hanno trovato un accordo per la permanenza dell'argentino in terra lariana. Il club spagnolo non perderà, tuttavia, il controllo sul giocatore e si mantiene una calusola di recompra. Beffata amaramente l'Inter che, dopo aver visto sfumare Palestra, si fa sfuggire dalle mani un altro acquisto che sembrava indirizzato su binari favorevoli.
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