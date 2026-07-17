La prima settimana di ritiro al Viola Park si concluderà oggi e in casa Fiorentina si respira già l'aria delle grandi occasioni. A confermarlo è David De Gea, leader indiscusso dello spogliatoio e confermatissimo portiere titolare anche per la prossima stagione, che ha voluto tracciare un primo bilancio del lavoro svolto attraverso i propri canali social.
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De Gea blinda la porta viola: “Prima settimana con intensità e costanza”
"Focus, intensità, costanza"—
L'estremo difensore spagnolo ha pubblicato su Instagram vari scatti di queste prime sessioni d'allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli, accompagnato da un messaggio chiarissimo che fissa gli obiettivi per la nuova stagione:
"Focus - Intensity - Consistency. First week"(Focus, intensità, costanza. Prima settimana)
Poche parole ma significative, che testimoniano la determinazione dell'ex Manchester United nel guidare la retroguardia viola con la stessa fame di sempre.
L'approvazione di Viery—
Il post non è certo passato inosservato, scatenando l'entusiasmo dei tifosi e, soprattutto, dei compagni di squadra. Tra i primissimi a commentare c'è il nuovo difensore della Fiorentina, Viery Fernandes, che ha risposto al post del suo portiere con delle faccine estasiate, segno di un feeling già fortissimo tra i componenti del nuovo pacchetto arretrato a disposizione di Fabio Grosso.
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