De Gea blinda la porta viola: “Prima settimana con intensità e costanza”

La prima settimana di ritiro al Viola Park si concluderà oggi e in casa Fiorentina si respira già l'aria delle grandi occasioni. A confermarlo è David De Gea, leader indiscusso dello spogliatoio e confermatissimo portiere titolare anche per la prossima stagione, che ha voluto tracciare un primo bilancio del lavoro svolto attraverso i propri canali social.