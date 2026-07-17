Gosens: “L’esclusione mi ha colpito. Ha senso lottare solo se si può vincere”

Robin Gosens rompe il silenzio sulla scelta della Fiorentina: "La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente"

Redazione VN 17 luglio - 17:19

Nel lungo messaggio affidato ai social per salutare Firenze prima del suo trasferimento allo Schalke 04, Robin Gosens non ha nascosto la delusione e lo sconcerto per le modalità con cui si è arrivati alla rottura definitiva. Un capitolo doloroso incentrato sulla scelta della società di metterlo improvvisamente ai margini del progetto tecnico.

"Un capitolo chiuso con queste dinamiche, arriva inaspettato" — L'esterno tedesco ha espresso tutta la sorpresa per una fine così repentina dell'avventura in maglia viola:

"Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. Non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato, ed è proprio per questo così doloroso. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire cosa è successo in così poco tempo."

"Escluso dalla rosa, meritavo una fine diversa" — Il calciatore va dritto al punto sulla scelta drastica subita nelle ultime ore, spiegando che avrebbe voluto giocarsi le sue carte:

"La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credo che questa storia avrebbe meritato una fine diverso. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto. Ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere."

Gosens conclude poi salutando con affetto i tifosi e tutto l'ambiente: "E me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita e il mio cuore, in ogni singolo secondo. Grazie a tutti".