Adesso è davvero finita: Jonas Harder saluta definitivamente la Fiorentina per trasferirsi al Basilea, club con cui ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2030. L'accordo tra le due società prevede un incasso immediato di 2 milioni di euro per il club viola, che manterrà inoltre una percentuale del 50% sulla futura rivendita del centrocampista ventenne.
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Harder saluta la Fiorentina: “Dopo 10 anni lascio casa mia. Ho realizzato un sogno”
Pochi minuti fa, il classe 2005 ha affidato a Instagram un commovente messaggio d'addio, accompagnato da un carosello di foto dal fortissimo impatto emotivo: la prima lo ritrae da bambino con una vecchia maglia viola addosso, mentre le altre due celebrano il giorno del suo indimenticabile esordio in prima squadra.
"10 anni nella mia casa. Ho realizzato il sogno dell'esordio"—
Harder ha voluto ripercorrere l'intero cerchio della sua avventura a Firenze, iniziata quando era solo un bambino:
"Dopo 10 anni è arrivato il momento di salutare quella che è stata, è e sarà la mia casa, il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho vissuto momenti indimenticabili, ho avuto la fortuna di realizzare il sogno di fare il mio esordio e di indossare una maglia che porterò sempre nel cuore."
I ringraziamenti al mondo viola e la nuova avventura—
Il centrocampista ha poi rivolto un pensiero sincero a tutte le componenti che lo hanno accompagnato in questo lungo percorso nel settore giovanile gigliato:
"Voglio ringraziare la società, tutti gli allenatori, i dirigenti, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Un grazie speciale va a chi mi è stato particolarmente vicino che con il suo affetto e il suo sostegno ha reso questi anni ancora più belli."
Infine, uno sguardo rivolto al futuro e al prossimo capitolo in Svizzera:
"Le strade oggi si dividono e inizierò una nuova esperienza con entusiasmo, voglia di mettermi in gioco e di continuare a crescere. Porterò con me tutto quello che questa società mi ha insegnato."
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