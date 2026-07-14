Harder: “Al Basilea posso crescere tanto”. Il dt: “Jonas ci ha impressionato”

"Il Basilea ha una storia impressionante, quindi firmare qui è un momento davvero speciale per me. In Italia, tutti conoscono il Basilea come un club importante dove si può crescere molto, soprattutto come giovane, e allo stesso tempo aiutare la squadra. Sono un giocatore che vuole sempre il pallone, corre molto, è molto dinamico e lavora anche in modo aggressivo in fase difensiva".