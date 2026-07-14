A margine dell'annuncio ufficiale da parte del Basilea, Jonas Harder ha dichiarato:
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Harder: “Al Basilea posso crescere tanto”. Il dt: “Jonas ci ha impressionato”
"Il Basilea ha una storia impressionante, quindi firmare qui è un momento davvero speciale per me. In Italia, tutti conoscono il Basilea come un club importante dove si può crescere molto, soprattutto come giovane, e allo stesso tempo aiutare la squadra. Sono un giocatore che vuole sempre il pallone, corre molto, è molto dinamico e lavora anche in modo aggressivo in fase difensiva".
Queste invece le parole del direttore tecnico Andreas Herrmann: "Jonas Harder ci ha impressionato per la sua grande mobilità, l'intensità senza palla e la spiccata intelligenza tattica. La sua flessibilità e la sua intelligenza di gioco conferiscono al nostro gioco maggiore stabilità e dinamismo. Nonostante la giovane età, dimostra già una notevole maturità e compostezza in campo".
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