Ufficiale: Harder lascia la Fiorentina a titolo definitivo

Adesso è ufficiale: Jonas Harder passa dall'ACF Fiorentina all'FC Basilea 1893. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto quadriennale con i rossoblù fino all'estate del 2030. Vi avevamo anticipato nelle scorse ore i dettagli dell'accordo: il club viola incasserà 2 milioni di euro, conservando una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.