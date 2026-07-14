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Ufficiale: Harder lascia la Fiorentina a titolo definitivo

Harder Basel
Jonas Harder, centrocampista classe 2005, saluta la Fiorentina a titolo definitivo. I viola mantengono il 50% sulla rivendita
Redazione VN

Adesso è ufficiale: Jonas Harder passa dall'ACF Fiorentina all'FC Basilea 1893. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto quadriennale con i rossoblù fino all'estate del 2030. Vi avevamo anticipato nelle scorse ore i dettagli dell'accordo: il club viola incasserà 2 milioni di euro, conservando una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Harder ha scelto la maglia numero 44, come la scorsa stagione al Padova. LE PAROLE DI HARDER. Qui sotto il post del Basilea:

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