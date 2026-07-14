Mirko Elia è un difensore della Fiorentina classe 2005 che ha appena rinnovato il contratto con il club viola dopo una buonissima stagione disputata al Forlì in prestito, con 32 presenze complessive.
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Elia, nuovo prestito dopo il rinnovo: si fanno avanti due “big” di Serie C
Il difensore classe 2005 reduce da una buona esperienza al Forlì può rimanere in terza serie
Il suo presente non è comunque la Fiorentina. Il giocatore è destinato a partire nuovamente, con vari club interessati al prestito. Come riporta La Casa di C, ci sarebbero due club in particolare sulle sue tracce; Bari e Ravenna. Due squadre che vogliono costruire una rosa importante per lottare per i vertici del prossimo campionato di Serie C. Vedremo se una delle due si assicurerà le prestazioni di Elia.
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