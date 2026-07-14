Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Elia, nuovo prestito dopo il rinnovo: si fanno avanti due “big” di Serie C

calciomercato

Elia, nuovo prestito dopo il rinnovo: si fanno avanti due “big” di Serie C

Elia, nuovo prestito dopo il rinnovo: si fanno avanti due “big” di Serie C - immagine 1
Il difensore classe 2005 reduce da una buona esperienza al Forlì può rimanere in terza serie
Redazione VN

Mirko Elia è un difensore della Fiorentina classe 2005 che ha appena rinnovato il contratto con il club viola dopo una buonissima stagione disputata al Forlì in prestito, con 32 presenze complessive.

Il suo presente non è comunque la Fiorentina. Il giocatore è destinato a partire nuovamente, con vari club interessati al prestito. Come riporta La Casa di C, ci sarebbero due club in particolare sulle sue tracce; Bari e Ravenna. Due squadre che vogliono costruire una rosa importante per lottare per i vertici del prossimo campionato di Serie C. Vedremo se una delle due si assicurerà le prestazioni di Elia.

Leggi anche
Moretto: “Il Napoli fa sul serio per Fortini. Piace a De Laurentiis e Allegri”
Messaggero: Un club di Serie C punta Luis Balbo, contatti con la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA