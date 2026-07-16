Perduto Celik, la Roma si sta guardando intorno per rinforzare le proprie corsie esterne, considerando comunque che avrebbe dovuto comunque farlo in vista del doppio impegno campionato-Champions. Le due priorità sono prendere un terzino che possa fare tutta la fascia ed un esterno alto, capace anche di giocare sulla linea dei trequartisti dietro la punta. Per quanto riguarda il primo ruolo, in ottica giallorossa, come riporta gianlucadimarzio.com, ha ripreso a circolare il nome di Dodò.
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Roma, priorità esterno destro: si valuta Dodò, ma il primo della lista è un altro
Dodò quasi sicuramente lascerà la Fiorentina: può avere mercato sia in Italia che all'estero, ma per il momento offerte vere latitano
Quello del brasiliano, in viola dal 2022, però non è il primo profilo sulla lista del capitolini, visto che il preferito sarebbe Nahuel Molina, ex Udinese, adesso all'Atletico Madrid ed impegnato con l'Argentina ai Mondiali. Proprio per questo l'esterno sudamericano ha bloccato qualsiasi discorso relativo al mercato in vista della finalissima di domenica prossima. Intanto, dal canto suo, Dodò aspetta l'offerta giusta, che sia della Roma o di qualcun altro, per lasciare Firenze, ad un anno dalla scadenza del proprio contratto.
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