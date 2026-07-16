Roma, priorità esterno destro: si valuta Dodò, ma il primo della lista è un altro

Perduto Celik, la Roma si sta guardando intorno per rinforzare le proprie corsie esterne, considerando comunque che avrebbe dovuto comunque farlo in vista del doppio impegno campionato-Champions. Le due priorità sono prendere un terzino che possa fare tutta la fascia ed un esterno alto, capace anche di giocare sulla linea dei trequartisti dietro la punta. Per quanto riguarda il primo ruolo, in ottica giallorossa, come riporta gianlucadimarzio.com, ha ripreso a circolare il nome di Dodò.