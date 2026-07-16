Saltato Laurienté al Besiktas: il francese resta al Sassuolo (per il momento)

Sembrava (quasi) fatta ed invece Vincenzo Italiano alla fine ha virato verso altri obiettivi. Il destino di Armand Laurienté continua, almeno per ora, ad essere legato ai colori del Sassuolo. Perché se il francese soltanto qualche giorno fa sembrava essere vicinissimo ad una nuova esperienza all'estero, in particolare la Turchia, nel club guidato dall'ex tecnico gigliato (il Besiktas), ora tutto è saltato, in pratica.

Già, perché il Besiktas, appunto, ha spostato le sue attenzioni su altri profili, lasciando, di fatto, l'esterno d'attacco originario di Guadalupe fermo ancora una volta in Emilia. Chissà se allora potrebbe ripensarci la Fiorentina, a cui il calciatore è stato accostato più volte negli ultimi anni. E magari la presenza di Fabio Grosso sulla panchina viola potrebbe anche facilitare le cose, sia da una parte che dall'altra.