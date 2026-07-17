Spalletti: “Vlahovic sa cosa penso di lui. La porta è aperta, ma bisogna citofonare”

Luciano Spalletti ha parlato per la prima volta ai media, in vista della prossima stagione. Il tecnico ha analizzato anche la situazione di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

"Vlahovic? Quello che potevo fare l'ho fatto prima che finisse il campionato. Io faccio le valutazioni tecniche, poi c'è l'aspetto economico che non è di mia competenza. Non ci ho parlato a fine campionato, ma lui sa cosa penso di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte dell'ufficio, ma per entrare bisogna citofonare"